Bénin : 25 personnes interpellées et 769 téléphones saisies dans une vaste opération policière à Porto Novo

La Police républicaine a interpellé 25 personnes au marché de Gbègo, à Porto-Novo, lors d’une opération visant un présumé réseau de vol et de recel de téléphones portables. Au total, 769 téléphones Android et six tablettes ont été saisis, tandis que les suspects ont été placés en garde à vue sur instruction du procureur.

Des agents de la commissaire centrale de Porto-Novo ont mené vendredi 15 mai 2026 une opération au marché de Gbègo, dans la capitale du Bénin, aboutissant à l’interpellation de 25 personnes soupçonnées d’implication dans un réseau de vol et de recel de téléphones portables. L’opération, conduite sous la supervision de la commissaire centrale dont le nom n’est pas précisé par la source, a permis la saisie de 769 téléphones Android et de six tablettes. Plusieurs appareils présenteraient des indices suggérant une provenance frauduleuse, selon les premiers éléments communiqués à la presse.

Les personnes interpellées, de diverses nationalités non précisées dans le communiqué, ont été placées en garde à vue sur instruction du procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo. Les faits présumés retenus à leur encontre sont le vol, la complicité de vol et le recel. La commissaire major de police Eunice Sagbohan a déclaré que cette opération vise à « démantèler les réseaux criminels qui alimentent l’insécurité dans la capitale ».

Selon les informations, le marché de Gbègo était surveillé depuis plusieurs semaines par les forces de l’ordre, à la suite de plaintes répétées de riverains signalant des vols de téléphones dans des habitations et des lieux publics. L’opération du 15 mai s’inscrit dans ce contexte de surveillance continue. Selon les investigations policières, les appareils dérobés auraient été reconfigurés avant d’être remis dans des circuits de vente informels, une pratique qui rend l’identification du propriétaire initial techniquement difficile une fois l’appareil réinitialisé aux paramètres d’usine.

Le marché de Gbègo et Porto-Novo

Le marché de Gbègo est l’un des principaux marchés populaires de Porto-Novo, capitale administrative et politique du Bénin, d’environ 300 000 habitants, située à une quarantaine de kilomètres à l’est de Cotonou. Porto-Novo, siège de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, concentre une activité commerciale dense dans ses quartiers centraux. Le marché Gbègo est régulièrement cité comme un point de revente d’objets d’origine incertaine.