Bénin: 21 Nigérians condamnés à 5 ans de prison pour cyber-arnaque

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a statué sur quatre dossiers de cyber-arnaque (cybercriminalité) dans lesquels 36 Nigérians sont poursuivis. Dans ses verdicts, le juge en charge des dossiers a condamné 21 prévenus et relaxé les 15 autres au bénéfice du doute.

Poursuivis dans des dossiers d’escroquerie via internet, 21 Nigérians ont écopé de 5 ans de prison. Pour le compte du premier dossier, le juge a infligé 5 ans de prison et un million de francs CFA d’amende à 06 prévenus, a rapporté Libre Express.

Dans le deuxième dossier, deux personnes ont été condamnées à 5 ans de prison dont 03 fermes et un million de francs CFA d’amende. En ce qui concerne le troisième dossier, 10 Nigérians ont été reconnus coupables de cyber-arnaque et condamnés à 5 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d’amende.

Sur les 4 personnes poursuivies dans un autre dossier, 3 ont été condamnées à 5 ans de prison dont 3 ans fermes et un million de francs CFA d’amende.