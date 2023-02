Bénin: 2 morts enregistrés sur le chantier de démolition du camp de Guézo

Annoncé il y a quelques semaines, les travaux de démolition du camp Guézo de Cotonou ont commencé. Malheureusement, ces opérations de démolition de l’ex base des forces armées béninoises ont déjà fait deux morts.

Les travaux de démolition du camp Guézo de Cotonou ont fait déjà deux morts. Selon les informations rapportées par « Le Béninois Libéré », un civil et un soldat ont laissé leur vie dans le cadre des travaux de libération de l’espace ayant abrité la base militaire transférée à …

La première victime de ses travaux de démolition, un civil est décédé le lundi 6 Février sur le chantier. Le mardi 7 février, un sergent a également perdu la vie sur le chantier en tombant du haut d’un bâtiment en cours de démolition. Transporté d’urgence au soin après sa chute, le sergent meurt en cours de route.

La source lie ces décès à un manque de préparation de l’opération de démolition. Le camp aurait été installé sur des divinités et il fallait procéder en amont à des sacrifices avant le démarrage des opérations de démolition. Des croyances limitantes qui freinent souvent le développement du pays. Tout est-il qu’il faut prendre des mesures pour éviter qu’il y ait d’autres décès sur le chantier au risque de saper le moral des autres agents qui œuvrent à libérer l’espace pour accueillir de nouvelles infrastructures.

Quid de la délocalisation du Camp ?

Le gouvernement de la rupture a décidé de la délocalisation du camp Guézo de son actuel site. Ainsi, le site du plus célèbre camp militaire du Bénin cèdera bientôt sa place à des infrastructures civiles.

L’ordre de mouvement est donné depuis quelques semaines et les différentes unités avec les organismes interarmées ont déjà été redisposées. Après la libération du site, il faut procéder à des tarvaux de démolition qui ont également commencé depuis quelques jours.

Il faut préciser que les diverses composantes des Forces Armées Béninoises délocalisées du site du camp Guézo ont été réparties comme suit :

l’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoise se retrouve désormais dans l’ancienne direction de la SONACOP à Cotonou ;

l’Etat-Major de la Marine Nationale se situe à l’immeuble de l’ex « Air Afrique »

la DMA (Direction du Matériel des Armées) et la DES (Direction des Ecoles et des Sports) sont à Gbégamey,

le 1er Groupement Blindé est parti au camp de Ouidah et se fusionne avec le 2ème,

et le 1er Bataillon de Train pose ses paquetages dans les locaux du tout nouveau camp d’Allada.

Le mythique camp militaire Guezo, est né de la transformation du camp Compérat de Cotonou en 1952. Sa partie qui fait l’objet du présent déménagement concerne la partie nord du camp qui couvre une superficie de plus de 27 hectares.

Cet espace abritait plusieurs unités et organismes interarmées dont la Direction du Service de l’information et de la Communication de l’armée, la Direction du Renseignement Militaire. Le site abritait également des magasins de réserve, l’espace informatique et plus de 1 200 personnels y travaillaient.

Avec l’accélération de l’urbanisation de la ville et l’augmentation de la population, la présence de bâtiments de dépôt de munitions sur ce site constitue un véritable problème de sécurité pour tous les habitants de cet espace et bien au-delà. Il a été donc décidé de sa délocalisation.

Dans la perspective de cette délocalisation, Cotonou, ville économique regagnera toute une zone vierge où, un espace anciennement occupé par des constructions militaires datant de l’époque coloniale, offrira de nouvelles opportunités d’aménagement.

Il faut préciser en effet que dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement 2, il est prévu un programme de développement d’une zone commerciale sur ce site de 27 hectares.