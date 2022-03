Bénin: 2 frères condamnés à la prison à vie pour viol suivi de meurtre à Calavi

Pour viol sur mineure suivi de meurtre, deux frères ont été condamnés ce lundi 07 mars 2022 au tribunal d’Abomey-Calavi. Il s’agit du 11è dossier programmé dans le cadre de la session criminelle en cours.

En prison depuis le 09 octobre 2015, deux frères ont été fixés sur leur sort ce lundi dans une affaire de viol suivi de meurtre. Ils ont été condamnés à la prison à vie et une amende de 10 millions de francs CFA. Selon les faits rapportés, les prévenus avaient abusé de la victime dans une forêt à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi.

En effet, les deux mis en cause (chauffeur et apprenti chauffeur) étaient en partance pour Ouèdo quand ils ont rencontré la fillette, vendeuse de beignets. Elle a accepté de les suivre dans l’espoir de se retrouver sur un chantier où elle allait écouler plus facilement ses produits. Malheureusement, la victime n’était pas sur la même longueur d’onde que ses bourreaux.

violée et tuée dans une forêt

Les deux frères ont finalement conduit la fillette dans une forêt à Ouèdo où ils ont abusé d’elle avant de la tuer. Ils ont emporté son cœur, ses seins et son s3xe. Selon Frissons radio, les organes prélevés sur la victime devraient être remis à la belle-mère de l’un des prévenus.

N’ayant pas retrouvé sa fille, la mère de la victime alerte. Le reste du corps a été retrouvé plus tard dans la forêt. Les deux frères soupçonnés ont été arrêtés et déposés en prison. Au cours de l’enquête préliminaire, ils ont reconnu les faits. Mais à la barre ce lundi, ils ont tout rejeté en bloc et se sont mutuellement accusés. Il faut rappeler que ces mêmes frères avaient été déjà incarcérés en 2014 pour une autre affaire de viol. Ils retournent en prison pour purger leur peine.