Bénin: 2 apprentis chauffeurs togolais interpellés avec 55 kg de chanvre indien et 2 500 cartouches

Une importante opération de contrôle menée à la frontière bénino-togolaise, du côté de Prèkètè (Bassila), a abouti à l’interpellation de deux apprentis chauffeurs de nationalité togolaises.

Le · MàJ le
Sécurité
Ces deux apprentis sont interpellés en possession d’une quantité significative de chanvre indien et de munitions. Selon les informations, les autorités chargées de la surveillance frontalière ont intercepté un minibus. À la vue des éléments de la douane, le chauffeur a pris la fuite abandonnant le véhicule et deux apprentis.

À bord, les forces de sécurité ont découvert environ 55 kg de chanvre indien ainsi que 2 500 cartouches de calibre 12, dissimulées parmi les bagages.

Les deux individus, présentés comme apprentis chauffeurs, ont été immédiatement appréhendés et placés en garde à vue pour détention de stupéfiants et de munitions de guerre, des infractions graves aux législations béninoise en matière de drogues et d’armement.

L’enquête, ouverte par les services compétents, vise à préciser le rôle de chacun, notamment l’identité de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’interception et les intentions réelles derrière le transport de ces produits.

Cette saisie constitue un coup significatif dans la lutte contre le trafic de drogues et de munitions le long des axes frontaliers, zones traditionnellement exploitées par des réseaux transfrontaliers pour faire circuler des produits prohibés entre le Togo et le Bénin.

