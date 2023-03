Bénin: 17 individus, dont 04 femmes, interpellés pour cybercriminalité

Le Commissariat de l’arrondissement d’Agoué a interpellé 17 jeunes, dont 04 femmes, pour cybercriminalité. L’opération a été menée la semaine écoulée, sur la base des informations insistantes reçues par les agents de la police républicaine.

Un réseau de présumés cybercriminels démantelé dans l’arrondissement d’Agoué. Selon une note d’information de la police républicaine, l’opération a été menée « suite à des informations insistantes faisant état de ce qu’un groupe d’individus installé dans une maison s’adonne à la cybercriminalité ».

Au cours de l’interpellations des intéressés, la police a saisi 18 téléphones portables Android, un ordinateur portatif contenant des informations compromettantes et 07 motocyclettes neuves. Les 17 personnes sont gardées et seront incessamment présentées au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).