Bénin: 15 ans de prison requis contre un policier pour trafic d’influence

Un fonctionnaire de police poursuivi pour trafic d’influence risque 15 ans de prison. Il a été interpellé pour avoir perçu un million contre la libération d’un individu gardé à vue.

Un agent de police a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce mardi 16 janvier 2024. Le fonctionnaire de police est accusé de trafic d’influence pour avoir accepté de l’argent en échange de la libération d’un individu sous le coup de la justice.

Selon les faits présentés par l’accusation, le policier, en service dans un commissariat à Porto-Novo, aurait prélevé une somme d’un million cinquante mille francs CFA auprès des enfants d’un homme détenu. En échange de ce paiement, il aurait promis aux enfants d’obtenir la libération de leur père.

Les promesses faites n’ont pas été tenues. Au contraire, lors de sa comparution devant les autorités judiciaires, le père détenu a été placé en détention provisoire. Les enfants, désabusés par l’évolution du cas de leur père, ont dénoncé l’agent de police. Ce dernier a été appréhendé et a restitué la somme perçue auprès des enfants.

Placé sous mandat de dépôt le 27 décembre 2023, l’officier de police a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mardi 16 janvier 2024. Au cours de l’audience, le ministère public a présenté ses réquisitions. Le ministère public a officiellement requis que la Cour retienne le policier en question dans les liens de la justice et qu’il soit condamné à une peine de 15 ans de prison ferme. De plus, il a demandé au juge d’infliger une amende de cinq millions de francs CFA au fonctionnaire de police.

Le policier impliqué dans ce dossier a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pendant son témoignage, il a déclaré qu’il prévoyait de faire appel à un avocat afin d’obtenir la libération du père de famille détenu.

Après les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la défense qui a imploré la clémence de la cour, le dossier est mis en délibéré. Le verdict est attendu pour le 20 février 2024.