Bénin: 119 746 candidats à l’assaut du BEPC, session de juin 2022

Pour le compte de la session de juin 2022 de l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), 119 746 candidats ont été enregistrés dans les registres de la Direction des examens et concours (Dec).

Du lundi 13 au Mercredi 15 Juin 2022, les candidats à l’examen du BEPC affronteront les différentes épreuves prévues à cet effet. Ils sont au total 119 746 candidats répartis dans 211 centres sur toute l’étendue du territoire national.

Selon Roger Koudoadinou, les chiffres de cette année présentent une baisse comparativement à ceux de la session 2021. « Nous avons fait un constat de chute de l’effectif comparativement à l’année dernière où nous étions à 145 959. Cette année, nous avons enregistré une baisse d’effectif de 26 213 candidats », a-t-il déclaré.

La conséquence de la baisse de l’effectif a été la réduction du nombre de centres de composition. « Nous avons dû procéder à une suspension momentanée de 23 centres de composition qui ne vont pas ouvrir cette année-ci », a expliqué le premier responsable de la Direction des examens et concours. Il fait noter que le plus jeune des candidats a 11 ans et le plus âgé a 59 ans.