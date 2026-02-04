Bénin – 10ème législature: le siège de Michel Sodjinou contesté devant la cour

La Cour constitutionnelle est appelée à examiner, ce jeudi 5 février 2026, plusieurs recours liés aux récentes élections législatives.

Au total, quatre dossiers sont inscrits au rôle de l’audience. Le premier recours vise l’élection du député Michel Sodjinou, élu dans la 19ᵉ circonscription électorale. La requête a été introduite par le citoyen Ousman GOME Gomé, qui sollicite l’invalidation de ce siège.

Un deuxième dossier concerne la 22ᵉ circonscription électorale. Il a été déposé par Olorounto Samuel Chainou, qui conteste l’élection du député Adjibadé Moukaram Koussonda.

Les deux autres recours ne ciblent pas directement des élus, mais portent sur le cadre général de l’attribution des sièges. Ludovic Assogba a saisi la Haute juridiction contre la Commission électorale nationale autonome (CENA), demandant une rectification du régime légal d’attribution des sièges.