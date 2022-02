Bénin: 10 présumés cybercriminels déposés en prison par la Criet

Dix (10) présumés cybercriminels ont été présentés au Procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le vendredi dernier. Après leur audition, ils ont été placés en détention provisoire pour arnaque en ligne.

Nouvelle vague de présumés cybercriminels dans les mailles de la Criet. Interpellés et présentés au Procureur spécial par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), ils ont été mis sous mandat de dépôt en attendant leur procès prévu pour le 1er mars 2022. Selon les informations de Frissons radio, les mis en cause arnaquent leurs victimes à travers de fausses relations amoureuses, des prêts et dons fictifs.

Au Bénin, la cybercriminalité est réprimée par la loi portant lutte contre la corruption, adoptée en 2011. La problématique est évoquée dans le chapitre XV : des infractions cybernétiques, informatiques et de leur répression », condamne fermement la cybercriminalité.

L’article 124 dispose notamment : « Quiconque a procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux millions de francs CFA à vingt millions ».