Bénin: 10 jeunes condamnés à 5 ans de prison pour cybercriminalité

Ce lundi 12 juin 2023, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné 10 jeunes poursuivis pour cyber-arnaque dans plusieurs dossiers.

Dix (10) jeunes hommes condamnés dans 7 différents dossiers de cybercriminalité devant la Criet. Un des prévenus a écopé de 5 ans de prison ferme et 02 millions d’amende et les 9 autres ont été condamnés à 5 ans de prison dont 04 ans fermes et 08 millions FCFA d’amende et de dommages-intérêts.

En détention provisoire depuis octobre 2022 et avril 2023, les 10 jeunes retournent en prison pour purger leurs peines.