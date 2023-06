Bénin: 09 présumés cybercriminels dont une femme arrêtés à Calavi

- Publicité-

L’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc) a mené une opération concluante dans la commune d’Abomey-Calavi ce mercredi 14 juin 2023.

Les éléments du Commissaire Donatien Sokou ont mis la main sur 09 personnes dont une femme pour des faits de cybercriminalité. Après leur interpellation, il a été procédé à une perquisition de leurs domiciles. Cette opération a permis à la police de saisir plusieurs objets compromettants.

Selon le quotidien Le Matinal, lors de la perquisition des domiciles et d’une agence de transfert d’argent, la police a découvert une somme de plus d’un million de francs CFA, des ordinateurs portables, des cartes bancaires et des cartes Sim GSM.