Bénin: 08 ONG bénéficient du fonds spécial d’auto-assistance des Etats-Unis

Sélectionnées sur la base des critères bien définis dont la pertinence des projets, huit Organisations Non Gouvernementale (ONG) du Bénin, ont signé vendredi 21 octobre 2022, des subventions du Fonds Spécial d’auto-assistance de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (Self-Help), à la salle polyvalente de l’ambassade des Etats-Unis à Cotonou.

Le programme Self-Help de l’ambassadeur des Etats-Unis aide les groupes communautaires à développer des projets durables et autonomes, qui profitent aux communautés entières. Au Bénin, ces subventions ont contribué à la modernisation agricole, au développement économique, à l’amélioration de l’assainissement et à un meilleur accès à l’éducation.

Cette année, le Département d’Etat américain a alloué une somme totale de 55.000 (cinquante-cinq mille) dollars, soit près de 36.245.000 (trente-six millions deux cent quarante-cinq mille) francs CFA. Cette somme a permis de financer huit projets dans 7 (sept) communes du Bénin.

Ceux-ci couvrent entre autres, l’autonomisation de la femme en milieu rural, la protection de l’environnement et des ressources naturelles, la formation professionnelle des jeunes filles vulnérables, la fourniture d’eau potable, les infrastructures éducatives. Les populations cibles de ces projets se trouvent à So-Ava, Tori Bossito, Dogbo, Logozohè, et Kouandé. L’exécution des projets se déroule sur une période d’un an.

Liste des ONG Bénéficiaires du programme Self-Help

Les huit (8) ONG bénéficiaires des subventions cette année, sont : Association Pour la Liberté et le Développement (ALDF), Bien-Etre et développement Durable (BEDD), Association Wells-co Bénin, Terre-Rouges, Espoir des Vulnérables (ESVUL), Association des Volontaires pour le Secours et l’Assistance Humanitaire (AVOSAH), Vivre les Initiatives Ensemble (ONG VIE) et, Centre d’Initiative de Recherche Action pour un Développement Durable (CIRADD).

« Promouvoir l’autonomie financière et le bien-être social à la base »

« En finançant ces projets communautaires, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique cherche à promouvoir l’autonomie financière et le bien-être social à la base », a déclaré le diplomate américain en poste à Cotonou, Brian Shukan qui a présidé la cérémonie de signature des subventions du Fonds Spécial d’auto-assistance de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (Self-Help).

Le diplomate américain en poste à Cotonou, Brian Shukan

M. Brian a félicité chacune des ONG pour la pertinence de leurs projets qui ont été sélectionnés parmi tant d’autres soumis. « Je reste convaincu que ce financement vous permettra d’apporter des solutions aux différents problèmes identifiés par vos projets pour le bien-être des communautés concernées. Sachez que c’est maintenant que le vrai travail commence. Les fonds qui seront mis à votre disposition seront utilisés avec rigueur », a dit l’ambassadeur américain.

Dans son allocution, à la fin de la cérémonie, le porte-parole des ONG bénéficiaires du programme Self-Help, Alamou Emmanuel Herman, a exprimé combien, leur joie est grande pour l’honneur et la confiance de l’ambassadeur américain qui a su sélectionner leurs projets parmi tant d’autres.

Le porte-parole des ONGs bénéficiaires du programme Self-Help 2022, Alamou Emmanuel Herman