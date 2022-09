Bénin: 06 morts et des brûlés au second degré dans un accident à Tchaourou

L’essence frelatée communément appelée « Kpayo » s’est fait encore parlée d’elle dans un accident de la route survenu ce jeudi à Tchatchou, un arrondissement de Tchaourou, dans le centre du Bénin.

Des pertes en vies humaines et des brûlés au second degré; c’est le drame survenu dans l’après-midi de ce jeudi 22 Septembre 2022 à Tchaourou. Selon les informations, au total, six personnes ont perdu la vie dans cet accident de la route survenu suite à une collision entre deux véhicules dont un transportant de l’essence frelatée.

Six personnes, selon les témoignages du chef de l’arrondissement de Tchatchou ont trouvé la mort sur place suite à cet accident. Les autres personnes au nombre de quatre brûlées au second degré ont été transportées d’urgence à l’hôpital. C’est le second drame enregistré cette seule semaine du fait de la mauvaise manipulation des produits pétroliers.