Bénin: 06 militaires poursuivis pour complot contre la sûreté de l’État

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) va examiner un dossier de complot contre la sûreté de l’État ce mercredi 13 juillet 2022. Les mis en cause sont tous des militaires, en détention préventive depuis août 2018.

Six (06) militaires seront jugés ce mercredi à la Criet. Ils sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l’État et non dénonciation de crime. Selon les informations de Frissons radio, le cerveau du groupe serait un lieutenant en service à Toffo.

Le principal accusé aurait projeté un assassinat dans le cadre du projet de déstabilisation. Il aurait par la suite convaincu ses collègues sur le projet.

Les intéressés avaient été très vite appréhendés en juillet 2018 et placés en détention le 02 août de cette même année. Quatre (04) d’entre eux sont détenus à la prison civile d’akpro-Missérété et les deux (02) autres à la prison civile de Cotonou.