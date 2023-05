Bénin: 03 morts dans une nouvelle attaque terroriste à Banikoara

- Publicité-

Nouvelle attaque terroriste signalée dans le nord Bénin. Selon les informations rapportées de sources locales, des individus armés non identifiés ont fait des victimes à Yinyinrou, une localité de la commune de Banikoara.

Trois (03) dans une attaque terroriste à Banikoara, a rapporté Fraternité Fm. Selon le média, l’attaque est survenue dans la nuit du mardi 02 au mercredi 03 mai 2023 à Yinyinrou, dans l’arrondissement de Toura. « Les victimes ont été égorgées exactement comme la scène produite il y a quelques jours à Kérou », a précisé la source.

Pour rappel, quelques heures plus tôt, des individus armés non identifiés avaient fait irruption dans une ferme de villageois à Kérou. Au moins 07 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues.

Pour l’instant, aucune information officielle n’est communiquée sur ces deux attaques meurtrières.