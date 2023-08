Bénin: 02 présumés terroristes neutralisés à Karimama

- Publicité-

02 présumés terroristes mis hors d’état de nuire dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 août 2023. La scène s’est produite dans une localité de Karimama, au nord-est du Bénin, dans le département de l’Alibori.

Deux individus armés non identifiés ont été surpris par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) alors qu’ils seraient sur le point d’attaquer la maison d’un élu local. Selon Bip Fm, les militaires béninois n’ont pas laissé le temps aux assaillants d’aller au bout de leur projet.

L’intervention des Forces de Défense et de Sécurité a permis de neutraliser les deux individus qui envisageaient une attaque pour perturber la paix et la quiétude des populations. Grâce à une action rapide et coordonnée, l’armée a pu mettre fin à cette menace imminente.

Un important matériel de guerre saisi

L’opération de neutralisation a été menée avec une grande efficacité, démontrant l’expertise et le professionnalisme des forces de sécurité qui ont déjà pris de l’expérience dans cette lutte. Les assaillants, visiblement bien préparés et armés, ont été rapidement maîtrisés, mettant ainsi un terme à leur projet de semer le désordre.

Au cours de cette opération, un important matériel de guerre a été saisi, témoignant du caractère dangereux de ces individus. Cette saisie permettra certainement à l’armée de mener des enquêtes afin de remonter au groupe auquel appartiennent les deux individus neutralisés.

Depuis la violente attaque survenue en avril 2022 à Monsey, les forces de Défense et de Sécurité ont renforcé leur présence dans la commune de Karimama. Elles sont vigilantes afin d’étouffer toute velléité de l’ennemi.