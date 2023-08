Bénin: 02 présumés terroristes mis hors d’état de nuire par l’armée

Echanges de tirs entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et des présumés terroristes. Les faits se sont déroulés ce mercredi 02 août 2023 dans une zone située entre Porga et Kourou-Koualou, à Matéri.

Deux (02) présumés terroristes tués ce mercredi par les FDS en position à Matéri. Ils sont venus à bout des individus armés à l’issue d’un échange de tirs bien nourris. Selon Libre Express, les deux personnes atteintes n’étaient pas les seules touchées. D’autres présumés terroristes ont été blessés dans cette bataille.

Les soldats béninois ont été alertés par explosion d’une mine artisanale qui a blessé une femme. Leur arrivée sur les lieux a coïncidé avec le mouvement de retrait d’une vingtaine de présumés terroristes.

- Publicité-

Une chasse à l’homme s’est engagée avec un renfort du côté des FDS. Finalement, ils ont pu neutraliser deux des présumés terroristes. Le bilan provisoire ne fait pas état de dégâts au niveau des FDS.

Il convient de souligner que la zone concernée est en proie aux attaques djihadistes depuis plusieurs mois. Il s’agit d’une zone frontalière qui relie le Bénin, le Burkina Faso et le Togo. De plus en plus en plus, les militaires béninois prennent le contrôle de la zone pour imposer leur loi aux assaillants.