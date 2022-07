Bénin: 02 ouvriers accusés de vol acquittés après 5 ans de détention provisoire

Dans le dossier examiné en session criminelle de ce mardi 19 Juillet 2022, le tribunal de Cotonou a acquitté après 5 ans de détention provisoire les deux ouvriers accusés de vol par leur ex patron.

Un agent de sécurité et un chauffeur ont recouvert leur liberté après cinq ans de détention provisoire. Ils ont été poursuivis dans un dossier de vol. Employés au domicile d’un particulier, leur patron les a accusé de vol d’une somme de 25 Millions de francs cfa.

Mais à l’issue de l’audience de ce mardi 19 Juillet 2022, le tribunal de Cotonou actuellement en session criminelle a prononcé un relaxe pure et simple. Les deux employés ont été accusés de vol par leur ex patron qui a constaté des changements qualitatifs de leur train de vie. L’un des employés aurait acheté une moto et l’autre aurait commencé parallèlement à son emploi un commerce au moment de la disparition des 25 Millions de francs cfa.

Mais à l’audience de ce mardi, le demandeur n’a pu exhiber une preuve pour confondre ses deux ex employés. En détention provisoire depuis 05 ans, ils ont été purement et simplement relaxés.