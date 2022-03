Bénin: 02 morts et plusieurs blessés dans deux accidents à Copargo

Le second accident s’est produit sur le même axe routier et implique un véhicule. Selon les informations rapportées, le véhicule roulait à vive allure quand il s’est retrouvé dans le décor. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son volant, il n’a donc pas pu éviter le drame. Une personne est décédée et plusieurs autre sont blessées. L’accident est survenu à quelques kilomètres du CEG Pabégou, alors que le véhicule était en partance pour Bassila.

