Bénin: 02 magistrats déposés en prison par la Criet

Cités dans une affaire de tentative d’extorsion de fonds, quatre (04) magistrats ont été présentés au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), ce jeudi. Après l’audition, deux (02) parmi eux, ont été déposés en prison.

Mandat de dépôt contre deux (02) magistrats. Ils sont épinglés dans une affaire de tentative d’extorsion de fonds. Selon le quotidien Le Potentiel, l’un des magistrats aurait été sollicité par une dame dont le mari est en prison. Malheureusement, les choses ne se seraient pas déroulées comme convenu. La dame a donc décidé de se plaindre à la police. C’est ainsi que les magistrats et une intermédiaire ont été interpellés et gardés à vue à la Brigade économique et financière.

Il faut noter qu’en dehors des 02 magistrats placés en détention provisoire, la dame qui a servi d’intermédiaire entre les deux parties, a été aussi déposée en prison. Les 02 autres magistrats ont été libérés et mis sous convocation.

Le Potentiel rapporte que les magistrats emprisonnés sont les sieurs G.N.H. et P.D., respectueusement magistrat de siège et cadre du ministère de la justice.