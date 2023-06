Bénin: 02 journalistes élevés au rang de commandeur de l’Ordre National

Deux journalistes Béninois ont été élevés au rang de commandeur de l’Ordre National du Bénin, le jeudi 1er juin 2023.

Au Bénin, les anciens conseillers de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et journalistes Agapit Napoléon Maforikan et Sébastien Agbota, font désormais parties du cercle restreint des commandeurs de l’Ordre National du Bénin.

Ils ont tous deux été décorés le 1er juin 2023, au siège de la grande chancellerie de l’ordre national du Bénin à Cotonou, pour service rendu à la nation notamment dans le secteur des médias.

Pour Falilou Akadir, vice-grand-chancelier, c’est leur professionnalisme, leur aisance et leur polyvalences qui font d’eux, des commis exceptionnels au service de l’Etat et du secteur privée. Il évoque également leur dévouement à la cause de la Nation et leur sens élevé de responsabilités comme raisons qui motivent cette reconnaissance nationale.

