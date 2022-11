Bénin: 02 jeunes enlevés à Savè, une rançon de 10 millions fcfa réclamée

Deux (02) jeunes bouchers victimes d’enlèvement à Savè, précisément à Kaboua. Les ravisseurs réclament une somme de 10 millions de francs CFA pour relâcher leurs otages.

Dans la matinée du vendredi 04 novembre 2022, un jeune boucher a reçu à son domicile des peuls qui sont venus lui proposer l’achat d’un bœuf. L’animal étant à la ferme, il devrait les suivre pour aller le voir, afin de conclure les négociations. C’est ainsi qu’il les a suivis, ne sachant qu’il venait en réalité d’être kidnappé.

En cours de route, les bouviers « se transforment en gangsters et informent le jeune boucher qu’il vient de subir en fait un enlèvement et que le mot d’ordre des instigateurs est sa mort », a rapporté Daabaaru. Dans la foulée, les ravisseurs ont demandé à leur otage de contacter l’un de ses collègues bouchers pour qu’il le rejoigne pour l’achat du même bœuf. Ne se doutant de rien, le second boucher s’est rendu sur les lieux, tombant ainsi dans le piège.

Une rançon de 10 millions de francs CFA réclamée

Le samedi 05 novembre, c’est-à-dire, le lendemain des enlèvements, les ravisseurs ont donné des nouvelles en exigeant une rançon. Selon une source proche du dossier qui s’est confiée à Daabaaru, l’un des otages a appelé sa mère pour faire part de l’exigence des kidnappeurs. Selon ses dires, les intéressés ont réclamé dans un premier temps la somme de 30 millions francs CFA. Ils ont par la suite revu à la baisse leur ambition en s’accordant sur 10 millions francs CFA.

Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, la situation n’est pas encore décantée et les ravisseurs menaces de faire du mal à leurs otages.