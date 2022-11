Bénin: 02 commissaires de police devant la CRIET dans un dossier de cybercriminalité

Poursuivis dans une procédures d’abus de fonction », deux commissaires de police étaient lundi 14 Novembre dernier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. A l’issue de l’audience, ils sont retournés en prison.

L’ex-commissaire d’Agblangandan et son collègue du 12è arrondissement poursuivis dans un dossier d’abus de fonction et de cybercriminalité étaient devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils étaient à la barre avec les 19 cybercriminels nigérians interpellés le même jour qu’eux.

Les deux commissaires et un policier en fonction au commissariat d’Ekpè sont poursuivis pour abus de fonction et les 19 Nigérians pour cybercriminalité. A l’ouverture du procès ce lundi, le juge en charge du dossier et le ministère public ont demandé que les deux procédures soient jointes pour faciliter le procès. Les faits reprochés aux fonctionnaires de police sont administratifs et concernent la procédure judiciaire dans laquelle sont poursuivis les 19 cybercriminels Nigérians.

Les avocats des prévenus se sont opposés à cette demande du ministère public. Le juge en charge du dossier a renvoyé le procès au 21 Novembre. Les deux commissaires, leur collègue policier et les 19 cybercriminels sont retournés en prison en attendant une nouvelle comparution.