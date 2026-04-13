Benfica: Mourinho entretient le flou sur son avenir

L’avenir de José Mourinho à Benfica reste en suspens. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, l’entraîneur portugais, annoncé sur le départ à l’approche du mercato estival, n’a pas souhaité s’avancer sur sa situation personnelle. Au lendemain du succès face à Nacional (2-0), le technicien de 63 ans a clarifié sa position, insistant sur le fait que son futur dépendait avant tout de la volonté de ses dirigeants. « Tout dépend des souhaits du club », a-t-il expliqué, se montrant particulièrement mesuré. « Mon envie de rester n’est conditionnée par rien. Elle ne dépend pas d’un investissement spécifique dans l’effectif. »

Une déclaration qui illustre la posture attentiste de Mourinho, loin de toute exigence personnelle. L’ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid laisse ainsi la main à sa direction pour trancher. À noter que son contrat inclut une clause permettant aux deux parties de mettre un terme à leur collaboration dès le mois de mai, ce qui alimente un peu plus les spéculations autour de son avenir. Dans un contexte d’incertitude, Benfica devra rapidement clarifier sa position s’il souhaite s’inscrire dans la continuité… ou ouvrir un nouveau cycle.