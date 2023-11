Bellingham: « Au début, je n’aimais pas du tout le football »

-Publicité-

Sacré meilleur jeune joueur de l’année, Jude Bellingham a accordé un long entretien au journal français L’Equipe. Le milieu de terrain anglais a évoqué sa jeune carrière dans ce métier et sa passion tardive pour le football.

Jude Bellingham marche sur les eaux en ce début de saison. Étincelant lors de son passage au Borussia Dortmund à l’exercice 2022-2023 où il était à deux doigts de remporter le championnat d’Allemagne avec les BVB, le milieu de terrain anglais a enchainé, avec déjà 13 buts en 13 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid depuis cet été.

Des statistiques folles pour le joueur de 20 ans, élu meilleur jeune de l’année, lundi lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2023 qui a vu Lionel Messi remporter le Graal.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Jude Bellingham est revenu sur son enfance et son amour pour le football, qui est né tardivement. « Au début, je n’aimais pas du tout le football. La vérité, c’est que c’est fou de dire aujourd’hui que si quelqu’un m’enlevait ça, je deviendrais fou. Quand j’étais enfant, j’allais aux entraînements, je cueillais l’herbe, les fleurs, je faisais des colliers avec les marguerites pour les donner à ma mère qui me regardait à l’extérieur du terrain », a-t-il confié au média français.

« Mon amour pour le football vient de la compétition, pour être honnête. J’ai toujours été très compétitif, même lorsque je jouais au chat et à la souris. Je voulais toujours attraper les meilleures fleurs ou être le plus rapide à cache-cache. En grandissant, j’ai eu des problèmes parce que lorsque je perdais, je me mettais très en colère. Je refusais de serrer la main de mon adversaire. Cela m’a appris qu’il faut être respectueux, mais c’est surtout la compétition qui m’a fait aimer ce sport », a ajouté le Madrilène.

Nouveau leader de la Liga, le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano dimanche prochain, à l’occasion de la 12è journée de Liga. Un match piège pour les Merengues, à égalité de point avec le surprenant Gérone (2è). Mais la Casablanca pourra compter sur Jude Bellingham, auteur d’un doublé le weekend dernier lors du Clasico face au Barça (2-1).