Belgique: un passager clandestin retrouvé mort dans la roue d’un avion en provenance du Nigeria

Un passager clandestin a été retrouvé mort lundi 17 avril dans la roue d’un Boeing 777 de KLM Royal Dutch Airlines, immatriculé PH-BQM, en provenance de Lagos, dans le sud-ouest du Nigeria.

Triste fin pour un passager clandestin qui voulait voyager à tout prix en Belgique. Il a malheureusement perdu la vie dans le passage de roue d’un avion de KLM Royal Dutch Airlines en provenance du Nigeria. L’incident s’est produit le lundi 17 avril 2023, lorsque le vol immatriculé PH-BQM est arrivé à destination après avoir volé depuis la plaque tournante commerciale du Nigeria, Lagos.

Le mystère plane en ce qui concerne la manière dont le passager sans papiers a pu accéder à l’avion et se cacher dans le passage de roue. Cependant, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances entourant cet incident tragique.

Dans un communiqué publié par la compagnie aérienne, il est précisé que le passager clandestin décédé a été découvert le matin même de l’arrivée du vol. La compagnie exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et affirme prendre très au sérieux la sécurité de ses passagers.

Pendant ce temps, le Royal Dutch en réaction par l’intermédiaire de son porte-parole, Marechaussee, a déclaré que les passagers clandestins dans les passages de roues des avions sont confrontés à des températures extrêmes qui peuvent descendre jusqu’à moins cinquante degrés pendant les vols plus longs. Selon lui, cela rend la survie pratiquement impossible, et l’hypothermie est susceptible d’être un facteur contributif dans ce cas.

«Parfois, ils survivent, mais la plupart du temps, cela tourne mal compte tenu de la forte baisse de température. Sur les vols plus longs, les températures peuvent descendre jusqu’à moins cinquante degrés, impossible de survivre », a-t-il déclaré.

Malgré les risques, certains passagers clandestins tentent encore d’utiliser cette méthode pour voyager sans documentation ni autorisation appropriées, recherchant souvent une vie meilleure ou fuyant des situations difficiles dans leur pays d’origine.

La découverte de ce passager clandestin décédé souligne la nécessité de mesures de sécurité accrues et d’inspections approfondies des aéronefs avant le départ pour éviter que de tels incidents ne se produisent. Les compagnies aériennes et les autorités aéronautiques révisent et mettent à jour régulièrement leurs protocoles de sécurité pour assurer la sûreté et la sécurité des passagers et de l’équipage à bord.