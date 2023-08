Beckham écarte Messi : « Pour moi, le plus grand joueur de tous les temps c’est … »

-Publicité-

Véritable superstar mondiale, David Beckham s’est établi au rang des footballeurs légendaires de son époque. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a non seulement laissé sa marque indélébile dans le sport, mais a également eu le privilège de côtoyer des coéquipiers d’exception au sein du monde du football.

L’ex-joueur, qui a pris sa retraite en 2013, a notamment fait partie de l’illustre période des Galactiques au Real Madrid, aux côtés de légendes tels que Ronaldo Nazario, Luis Figo, Raul, Roberto Carlos, et bien sûr, Zinedine Zidane. Mas parmi ces superstars, seul le champion du monde et lauréat du Ballon d’Or en 1998, a le plus profondément impressionné l’ancien international anglais.

Indéfectible dans son opinion, l’ex-milieu de terrain du PSG n’a pas laissé les noms de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo influencer sa perception. « Avoir l’opportunité de m’entraîner avec Zidane pendant trois ans était un rêve devenu réalité. À mes yeux, il demeure le plus grand joueur de tous les temps« , a affirmé David Beckham, dans des propos relayés par le média 90min.

Cependant, cette déclaration ne constitue en aucun cas une première pour David Beckham. En 2020 déjà, la légende des Diables Rouges et des Merengues avait exprimé son admiration pour Zinedine Zidane dans une publication sur son compte Instagram. « Je me considère extrêmement chanceux d’avoir affronté Zizou sur le terrain, mais parmi les moments les plus inoubliables de ma carrière, il y a celui où j’ai partagé le terrain en tant que collaborateur avec lui. Son dernier match, il y a 14 ans aujourd’hui, n’a pas simplement ému lui et nous, mais le monde entier. Merci, mon ami », avait-il écrit.

David Beckham réaffirme ainsi le respect et l’admiration indéfectibles qu’il porte envers Zinedine Zidane, un sentiment partagé par de nombreux amateurs de football à travers le monde.

