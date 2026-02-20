Béatrice Loustalan Ardisson est décédée huit mois après la mort de Thierry Ardisson

Béatrice Ardisson , seconde épouse de l’animateur Thierry Ardisson et mère de leurs trois enfants, est décédée à 62 ans des suites d’un cancer, ont annoncé ses enfants Manon, Ninon et Gaston à l’Agence France‑Presse, jeudi 19 février 2026. Selon la famille, elle s’est éteinte le mercredi 18 février à son domicile, entourée de ses proches. Ce décès survient huit mois après la disparition de Thierry Ardisson , décédé le 14 juillet 2025 à l’âge de 76 ans.

Illustratrice sonore et DJ, Béatrice Ardisson était reconnue pour ses choix musicaux et ses collaborations dans le paysage audiovisuel, en particulier pour l’émission Paris Dernière, où ses sélections avaient marqué la série. Ses enfants ont précisé qu’elle « est partie paisiblement » chez elle, confirmant qu’elle luttait depuis plusieurs années contre la maladie.

Les trois enfants du couple traversent ainsi une période marquée par deux décès rapprochés : leur père en juillet 2025 puis leur mère en février 2026. Malgré la séparation de leurs parents, Thierry et Béatrice étaient restés liés par la famille et entretenaient de bonnes relations, selon des éléments fournis au cours des derniers mois.

Parcours professionnel et hommages

Au lendemain de l’annonce, Audrey Crespo‑Mara, dernière épouse de Thierry Ardisson et journaliste à TF1, a rendu hommage à Béatrice Ardisson sur Instagram en publiant en story une photographie de la compositrice accompagnée d’un cœur blanc. Les relations entre les deux femmes avaient été décrites comme cordiales dans des propos rapportés par Thierry Ardisson lors d’un entretien avec Paris Match en mai 2025.

Dans cet entretien publié après sa disparition, l’animateur évoquait une visite chez son ex‑épouse en Normandie et rapportait ses paroles à propos d’Audrey Crespo‑Mara : « Tu as de la chance. Elle est bien, Audrey ». Thierry Ardisson avait, avant son décès, exprimé le souhait que ses deux ex‑épouses soient présentes à ses obsèques organisées le 17 juillet 2025 ; Christiane Bergognon, sa première épouse, y avait assisté tandis que Béatrice Ardisson s’était montrée discrète en raison de sa maladie.

Plusieurs personnalités du monde des médias et de la musique ont salué la mémoire de Béatrice Ardisson sur les réseaux sociaux. Le journaliste et producteur Yves Bigot, qui a travaillé avec elle sur la musique de Paris Dernière, a évoqué leur collaboration et adressé un message de soutien aux enfants. Le journaliste musical Philippe Conte a lui aussi publié un message exprimant sa tristesse, rappelant l’énergie et la passion de Béatrice pour la musique.