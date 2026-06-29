Bayern Munich: le Barça drague Harry Kane

À la recherche d’un renfort offensif de premier plan, le FC Barcelone s’est renseigné sur la situation de Harry Kane. Mais le capitaine de l’Angleterre, épanoui au Bayern Munich, privilégie une prolongation de son aventure en Bavière, refroidissant les ambitions catalanes.

Le FC Barcelone a pris contact avec les représentants de Harry Kane afin d’évaluer la faisabilité d’un éventuel transfert de l’attaquant anglais. Selon les informations du Daily Mail, le champion d’Espagne envisage d’ouvrir des discussions plus concrètes une fois le parcours de Kane à la Coupe du monde 2026 terminé. Âgé de 32 ans, le capitaine de la sélection anglaise est encore lié au Bayern Munich pour une saison. Conscient de la complexité d’une telle opération, le Barça étudie différentes solutions financières pour tenter de rendre ce dossier réalisable.

Le club catalan se heurte toutefois à plusieurs obstacles de taille. Harry Kane se plaît en Allemagne et le Bayern n’a aucune intention de se séparer de son buteur vedette. Toujours selon le média britannique, les premiers échanges n’ont pas eu de suite. Après un appel exploratoire du FC Barcelone, l’entourage de l’ancien joueur de Tottenham aurait rapidement fermé la porte, le joueur donnant désormais la priorité à une prolongation de son contrat avec le club bavarois. Sauf retournement de situation, le Bayern Munich conserve donc toutes les cartes en main pour poursuivre l’aventure avec son serial buteur, tandis que le FC Barcelone devra sans doute se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif.