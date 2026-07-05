Bastiaan de la Star Academy se blesse à la cheville lors de la première de Cyril Féraud sur Fort Boyard

Lors de la première émission de Fort Boyard présentée par Cyril Féraud, diffusée le samedi 4 juillet sur France 2, une mésaventure est venue perturber le déroulement du jeu. Bastiaan, chanteur connu pour sa participation à la Star Academy, s’est gravement blessé dès le début de l’aventure. Victime d’une entorse à la cheville alors qu’il réalisait la première épreuve, il a néanmoins décidé de poursuivre la compétition. Cette blessure a eu des répercussions importantes sur sa participation et a suscité de nombreuses interrogations parmi les téléspectateurs du programme.

L’épisode marquait les débuts de Cyril Féraud à la présentation de l’émission emblématique Fort Boyard. Pour défendre les intérêts de l’association ONU Femmes France, Bastiaan formait une équipe composée, entre autres, de Bruno Solo, Camille Lacourt et Isabelle Vitari. Dans le cadre de la première épreuve, il s’est retrouvé enfermé dans une des cellules, une épreuve classique où il devait attraper plusieurs seaux suspendus au plafond en évoluant sur un tapis roulant afin de remplir une clepsydre et ainsi décrocher la clé indispensable pour la suite du jeu.

Malgré le succès de la mission, Bastiaan a été victime d’une blessure sérieuse au moment de descendre du tapis roulant. Cette séquence, très rapide mais douloureuse, a été coupée au montage et n’a pas été diffusée à l’antenne. L’entorse à la cheville a cependant eu un impact direct sur la suite de l’émission, puisque le chanteur a disparu de l’écran pendant près de quarante minutes après sa blessure, avant de faire une réapparition partielle peu avant la fin du programme.

Participation adaptée et prise en charge durant le tournage

Lorsqu’il est finalement réapparu assis sur une chaise, Cyril Féraud a pris un moment pour informer le public de la situation : « Tu t’es fait un peu mal tout à l’heure en descendant du tapis roulant, dans l’euphorie d’avoir la première clé », a-t-il expliqué à Bastiaan. Ce dernier, bien que présent, évitait soigneusement de poser le pied droit au sol, signe évident de la douleur persistante. Pour lui permettre de continuer à participer sans aggraver sa blessure, la production a rapidement adapté son programme.

Bastiaan a été alors affecté à des épreuves sans effort physique, telles que le cabinet de curiosités, où il devait deviner des animaux enfermés dans des bocaux, et une bataille navale stratégique contre les Maîtres du Temps. Ces changements visaient à assurer sa sécurité tout en maintenant son engagement dans le jeu. Sur ses réseaux sociaux, le chanteur a fait preuve d’humour en partageant une vidéo d’avant sa blessure et a confirmé la gravité de sa situation avec une photo où il apparaît avec des béquilles.

Malgré cette expérience difficile, Bastiaan a rappelé l’importance de la cause qu’il défendait : « Le plus important, c’est de soutenir l’association ONU Femmes France », a-t-il souligné dans ses publications. L’incident survenu lors du tournage a mis en lumière les contraintes physiques auxquelles sont soumis les participants du jeu, tout en témoignant de la détermination des candidats à poursuivre leur mission malgré les aléas.