Basket : Pacôme Dadiet réussit ses débuts avec la Côte d’Ivoire et vise le Mondial

L’ailier des New York Knicks, Pacôme Dadiet, a officiellement fait ses premiers pas sous la tunique de la Côte d’Ivoire à Dakar. Le jeune basketteur a disputé ses premières rencontres internationales avec la sélection ivoirienne lors de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball 2027, organisée sur le parquet sénégalais à la fin du mois d’août 2026.

Pour cette grande première sur la scène continentale avec les Éléphants, le joueur évoluant dans la prestigieuse ligue nord-américaine a quitté la capitale sénégalaise sur une fiche positive. Pacôme Dadiet et ses partenaires de vestiaire ont engrangé deux victoires au cours de ce tournoi qualificatif, concédant seulement un revers face à la redoutable formation de l’Angola.

Cette première convocation a également revêtu une dimension familiale toute particulière pour le sociétaire de la franchise new-yorkaise. Le rassemblement de Dakar a en effet permis à Pacôme Dadiet de partager directement le parquet en sélection nationale avec son frère aîné, Maxence Dadiet, marquant ainsi une étape mémorable dans l’histoire sportive de la fratrie ivoirienne.

La suite de la campagne éliminatoire s’annonce toutefois plus complexe à négocier pour le basketteur ivoirien. Pacôme Dadiet a d’ores et déjà fait savoir qu’il lui sera particulièrement difficile de rejoindre les Éléphants pour disputer l’ultime fenêtre qualificative programmée en février à Abidjan, les impératifs du calendrier régulier de la NBA retenant les joueurs auprès de leurs franchises respectives durant l’hiver.

Objectif Mondial et temps de jeu à New York

Malgré cet obstacle logistique, les ambitions du joueur restent intactes pour les mois à venir. Lors d’un entretien accordé aux micros de Radio France Internationale (RFI), Pacôme Dadiet a réaffirmé sa volonté déterminée d’aider la Côte d’Ivoire à valider son billet pour la phase finale du Mondial 2027, tout en affichant sa ferme intention de conquérir un temps de jeu significatif sous le maillot des New York Knicks dès la reprise des compétitions.