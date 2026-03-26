Bases militaires étrangères en Afrique : le dilemme entre souveraineté et sécurité

La présence de forces militaires étrangères en Afrique fait l’objet d’une contestation croissante. À travers le continent, de nombreuses voix s’élèvent pour revendiquer une autonomie accrue, tant sur le plan économique que sécuritaire. Dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, ce rejet s’est progressivement transformé en une dynamique profonde, visant à réduire, voire éliminer toute influence extérieure jugée intrusive.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte historique marqué par l’héritage colonial, encore perceptible dans les relations de défense. Ces dernières années, le recul de l’influence française dans la région — notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso, mais aussi plus récemment au Tchad et au Sénégal — illustre cette évolution. Dans ces pays, les appels au désengagement des forces étrangères se sont multipliés, nourris par un sentiment d’inefficacité, voire de défiance à l’égard de ces présences militaires.

La Côte d’Ivoire n’échappe pas à ce débat. Un micro-trottoir réalisé récemment dans la capitale économique met en lumière une opinion publique en mutation. De plus en plus d’Ivoiriens s’interrogent sur la pertinence du maintien de forces étrangères, alors même que leur pays renforce progressivement ses capacités de défense.

Pour certains citoyens, l’argument est clair : l’armée nationale doit être en mesure d’assurer seule la sécurité du territoire. À leurs yeux, l’intervention de forces étrangères pourrait non seulement s’avérer superflue, mais aussi générer des dysfonctionnements opérationnels. L’idée d’une souveraineté pleine et entière passe ainsi par une autonomie sécuritaire assumée.

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D’autres, en revanche, adoptent une approche plus nuancée. Sans remettre en cause la nécessité de renforcer l’armée nationale, ils estiment qu’une ouverture à des partenariats diversifiés peut constituer un levier stratégique. La coopération avec plusieurs partenaires permettrait, selon eux, de bénéficier d’expertises variées, de formations spécialisées et d’avancées technologiques indispensables au développement des capacités militaires ivoiriennes.

La question de la souveraineté reste néanmoins centrale dans les préoccupations. Pour une partie de l’opinion, le recours à des forces étrangères peut être perçu comme un renoncement implicite à cette souveraineté. Dans cette logique, seule une armée nationale pleinement opérationnelle est à même de garantir l’indépendance du pays.

Par ailleurs, certains Ivoiriens élargissent le débat à l’échelle régionale. Face à des menaces sécuritaires transnationales, ils plaident pour un renforcement de la coopération entre États africains. Selon cette perspective, la sécurité ne peut être envisagée de manière isolée : elle nécessite des mécanismes de solidarité et des partenariats régionaux capables de répondre efficacement aux crises.

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Au final, une ligne de compromis semble émerger. Si la majorité des citoyens interrogés exprime le souhait de voir la Côte d’Ivoire disposer d’une armée forte et autonome, ils n’excluent pas pour autant des formes de coopération internationale. Toutefois, celles-ci devraient rester encadrées, temporaires et strictement contrôlées, afin de préserver l’intégrité de la souveraineté nationale.