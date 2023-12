Base militaire: en visite au Bénin, le général Thierry Burkhard met fin à la polémique

- Publicité-

Les chefs d’État-major des armées française et béninoise ont définitivement clos la polémique sur l’existance d’une base militaire française au Bénin. C’est à la faveur d’une conférence conjointe tenue ce samedi.

En conférence de presse à Cotonou, le samedi 09 décembre 2023, les chefs d’Etat-major des armées françaises et béninoises se sont prononcés sur la polémique autour de l’existence d’une base militaire française au Bénin. Le général Thierry Burkhard et le général Fructueux Gbaguidi ont apporté des éclaircissements sur la situation. Selon eux, il n’y a « aucune base militaire française au Bénin« .

Il est important de noter que cette question a suscité de vives réactions dans les médias nationaux ainsi que sur les réseaux sociaux. Certains pensent que la France a établi une base militaire au Bénin. Malgré le démenti du porte-parole du gouvernement.

La question a été posée ce samedi aux chefs d’état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhard en visite au Bénin. « Non, il n’y a pas une base militaire permanente française au Bénin. Il n’y a pas de mission militaire française permanente au Bénin « , a répondu le général Thierry Burkhard.

Il précise que dans le cadre du partenariat militaire entre les deux pays, si le Bénin exprime un besoin, des militaires français viennent à leur aide. Le détachement d’instruction opérationnelle est déployé et a une durée spécifique. Ce détachement est installé au sein d’une base militaire béninoise. Une fois sa mission accomplie, il regagne son pays d’origine.

« Il n’y a aucune velléité de l’armée française d’installer une base militaire au Bénin et il n’y a pas une demande des forces armées béninoises d’installation d’une mission permanente qui stationnerait ici », a martelé le général Thierry Burkhard.

Le général Fructueux Gbaguidi, chef d’Etat-major général des forces armées béninoises, a affirmé que la présence d’une base militaire française au Bénin n’était pas envisagée. Selon lui, aucune demande n’a été faite par la France et aucune loi n’a prévu l’installation d’une telle base. Le général souligne que la décision de créer une base militaire doit être prise conjointement entre les deux pays et qu’elle implique la présence de bâtiments, d’armes lourdes et d’aéronefs.