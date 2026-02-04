Barrages Mondial 2026 – RDC : Dimitri Bertaud retrouve la forme

Absent des listes nationales depuis plusieurs mois et privé d’un contrat professionnel pendant presque deux ans, Dimitri Bertaud signe un retour remarqué au Canada avec Forge FC. Son retour sur les pelouses pourrait bien bouleverser la hiérarchie des gardiens en sélection à l’approche d’un rendez-vous capital.

Le 1er février 2026, l’ancien portier de Montpellier a paraphé un engagement pluriannuel avec le club de la Canadian Premier League. Dès ses premières apparitions, il a montré des signes de forme retrouvée : face aux Tigres, il a préservé sa cage lors d’un match nul (0-0), réalisant sept interventions décisives dont quatre déterminantes, performance qui lui a valu le titre d’homme du match avec une note de 8,5.

Privé de participation à la CAN Maroc 2025, Bertaud avait perdu du terrain en sélection à cause d’une période d’inactivité et d’un rendement irrégulier. Malgré des clean sheets obtenus lors de remplacements de Lionel Mpasi pendant plus d’un an, le gardien de 27 ans était retombé dans l’ombre avant cette relance.

Vers un duel pour le but congolais

En mars, la RDC disputera un barrage intercontinental pour tenter de décrocher un billet pour la Coupe du Monde, cinquante-deux ans après sa seule présence en 1974. Bertaud travaille clairement à restaurer sa confiance et à se remettre en compétition pour s’imposer face aux autres portiers convoqués.

Parmi les gardiens déjà retenus par Sébastien Desabre figurent Lionel Mpasi, Timothy Fayulu et Esdras Kapamba. La prestation convaincante de Bertaud au Forge FC constitue un signe fort : elle pourrait pousser le sélectionneur à reconsidérer ses options et compliquer le choix du titulaire pour la rencontre décisive.