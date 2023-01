Barcelone: Dani Alves accusé d’agression sexuelle sur une femme dans une boite de nuit

Le footballeur brésilien Dani Alves est accusé d’agression sexuelle sur une jeune femme dans une boîte de nuit à Barcelone. La police catalane a ouvert une enquête afin d’élucider l’affaire.

La force régionale des Mossos d’Esquadra a confirmé mercredi 4 janvier qu’une femme a porté plainte lundi contre le footballeur Dani Alves. Selon les informations rapportées par les sources policières, la jeune femme a affirmé avoir été touchée « sexuellement » dans la nuit du 30 décembre alors qu’elle était dans les toilettes de la boîte de nuit Sutton à Barcelone.

Selon le récit de la victime, le footballeur actuellement sous contrat avec le club mexicain des Pumas aurait mis sa main dans ses sous-vêtements. Effrayée, elle a alerté ses amis qui, à leur tour, ont alerté le personnel de sécurité de la salle. C’est après quoi qu’ils auraient activé le protocole de la mairie de Barcelone contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les lieux de vie nocturne privés. Cependant, l’agresseur présumé avait déjà quitté les lieux avant que la police ne se rende sur les lieux pour un constat d’usage.

Le site d’information basé à Barcelone, El Taquigrafo, a déclaré mardi dans un rapport qu’il avait vu des images de vidéosurveillance montrant Alves entrant seul dans une salle de bain avec la femme dans la nuit du 30 au 31 décembre et sortant après 47 secondes.

Contacté par le journal, l’entourage de l’ancien joueur de FC Barcelone a nié les faits. Les sources proches du brésilien ont cependant affirmé que le footballeur a effectivement passé sa soirée dans la même boite de nuit, mais qu’il n’y a passé qu’un « court moment » et que « rien ne s’est passé ».

Alves, 39 ans, n’a pas encore fait de commentaire officiel, des représentants ayant déclaré à la presse espagnole qu’il était brièvement dans la boîte de nuit, mais insistant sur le fait que rien ne s’était passé.

La police catalane a ouvert une enquête et un rapport va maintenant être soumis à un tribunal d’instruction qui déterminera les mesures à prendre par la suite.

Pour rappel, Dani Alves est considéré comme l’un des plus grands arrières latéraux de tous les temps. En plus de deux passages à Barcelone, Alves a joué pour Séville, la Juventus, le Paris Saint-Germain et Sao Paulo.