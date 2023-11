Barça: Victor Osimhen et Victor Boniface pour remplacer Robert Lewandowski

-Publicité-

Barcelone a inclus les attaquants nigérians Victor Osimhen et Victor Boniface sur sa liste de candidats pour remplacer Robert Lewandowski.

Le Barça anticipe déjà sur une future baisse de rendement de Robert Lewandowski, âgé de 35 ans. Le géant polonais a déjà signé 5 buts et 3 passes décisives cette saison. Mais avec son âge avancé, on voit mal l’ancien du Barça tenir ce rythme au prochain exercice, où il aurait alors 36 ans. De quoi mettre la puce à l’oreille des Blaugranas qui cherchent déjà un héritier approprié pour le double Soulier d’Or.

Et les culés ont dressé une liste XXL avec les attaquants nigérians, Victor Osimhen et Victor Boniface. Les autres joueurs présélectionnés par Diario Sport pour remplacer Lewandowski sont Anthony Martial, Artem Dovbyk, Mehdi Taremi, Moise Kean, Evan Ferguson, Santiago Giménez, Serhou Guirassy, ​​Ollie Watkins et Jonathan David.

Victor Osimhen, une option premium du Barça

Osimhen est considéré comme une option premium disponible pour les champions de la Liga en titre, mais ils doivent d’abord libérer des fonds pour satisfaire la gourmandise de Naples qui a fixé le prix du transfert du natif de Lagos à 120 millions de livres sterling.

Le joueur de 24 ans s’est forgé la réputation d’être l’un des attaquants les plus excitants d’Europe après avoir marqué 26 buts en 32 matches de championnat la saison dernière, permettant à Naples de remporter son premier titre de Serie A depuis 1990. Cette belle forme de l’ancien de Lille s’est poursuivie cette saison avec six buts en 10 matchs.

Boniface, 22 ans, qui a marqué 10 fois cette saison, pourrait également être disponible pour 40 millions d’euros après son impressionnant début de saison en Bundesliga. Le joueur de 22 ans a marqué sept buts en championnat d’Allemagne avec trois passes décisives en neuf matchs en ce début de saison.