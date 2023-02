Barça: les secrets d’Anna pour garder Lewandowski toujours en forme

On sait désormais pourquoi Robert Lewandowski est toujours prolifique malgré ses 34 ans. Anna, la femme du buteur polonais a dévoilé ses secrets pour garder son homme toujours en forme.

Arme fatale du Bayern Munich ces dernières années avec plus de 50 buts par saison, Robert Lewandowski est toujours au meilleur de sa forme malgré ses 34 ans. Débarqué cet été au Barça, le géant polonais est à 25 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues. Un bilan impressionnant pour le double soulier d’or qui semble se bonifier à chaque printemps.

Il n’en est cependant rien. L’ancien du Borussia Dortmund n’est pas un vin et n’en consomme apparemment pas. Le secret de sa forme réside dans les mains expertes d’Anna Lewandowska. En plus d’élever les deux filles du couple, la compagne de « Lewy » donne également des conseils de diététique et d’exercices physiques via ses réseaux sociaux. Ancienne judokate (triple médaillée aux championnats du monde), la jeune dame s’est depuis reconvertie en nutritionniste.

Dimanche dernier, alors que le Barça affronte Séville dans la soirée (un match finalement remporté 3-0 par les Blaugranas qui prennent 8 points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga), Anna a dévoilé à ses abonnés sur Instagram le petit-déjeuné concocté pour son chéri. « Des pancakes avec des protéines végétales pour mon mari. Aujourd’hui est un jour de match, donc je vous montre l’un des repas de mon mari », a-t-elle écrit. Des fraises et des myrtilles accompagnaient les crêpes.

La Polonaise de 34 ans qui tient une boutique en ligne de produits naturels « avec une garantie de bon goût et de riches valeurs nutritionnelles », en a profité pour dévoiler au public l’un de ses comptes instagram où la suivre: « Foods by Ann ». En plus des cours de sport qu’elle donne sur « Diet & Training by Ann » et les menus qu’elle a préparés sur « supermenu_by_anna_lewandowska ».