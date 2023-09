Barça: le groupe de Xavi face au Celta Vigo avec Ronald Araujo

-Publicité-

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a dévoilé ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour la réception du Celta Vigo (samedi) en Liga. Le défenseur central Ronald Araujo est de retour dans le groupe.

De retour en championnat après sa démonstration de force face à Antwerp (5-0) en Ligue des champions, le Barça affronte le Celta Vigo ce samedi. Un match comptant pour la sixième journée de LaLiga. Deuxièmes au classement, à deux longueurs du leader Real Madrid, les Blaugranas visent la victoire pour prendre provisoirement la première place. Un défi dans les cordes des Catalans qui restent sur une manita face au Bétis.

Pour cette rencontre au Camp Nou, Xavi Hernandez a fait appel à l’ensemble de ses meilleurs éléments. Dans ce groupe, on retrouve Ronald Araujo, qui a réintégré l’effectif après avoir reçu le feu vert de l’équipe médicale. Le défenseur central uruguayen, qui s’était blessé après le match contre Getafe (0-0), fait donc son retour et relance la concurrence aux côtés de Jules Koundé et Andreas Christensen.

Le secteur offensif du Barça est également bien garni, avec la présence de joueurs tels que Raphinha, Lewandowski, F. Torres, Yamal, et Joao Felix, qui a inscrit un doublé en Ligue des champions mardi dernier. En revanche, Pedri reste en phase de récupération et ne sera pas disponible pour le match à Montjuic.

Le groupe du Barça face au Celta Vigo:

