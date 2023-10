Barça: Jules Koundé incertain pour le clasico contre le Real Madrid

Victime d’une entorse au ligament latéral interne du genou gauche lors du match nul entre le Barça et Grenade (2-2) ce weekend en Liga, Jules Koundé sera absent pour plusieurs semaines. Le défenseur pourrait manquer le clasico face au Real Madrid le 28 octobre prochain.

La tuile pour Jules Koundé. Le défenseur du FC Barcelone va passer plusieurs semaines à l’infirmerie. Titulaire dimanche, lors du match nul face à Grenade (2-2) en Liga, l’international français s’est blessé au genou gauche. Touché lors d’un choc avec son coéquipier Gavi, l’ancien joueur du FC Séville a dû quitter la pelouse avant la fin de la rencontre.

Les examens médicaux effectués ont révélé ce lundi que le Français souffre d’une entorse au ligament latéral interne du genou gauche, comme l’a annoncé le Barça ce lundi dans un communiqué.

Un gros coup dur pour Jules Koundé qui est dores et déjà forfait pour le rassemblement d’octobre de l’équipe de France qui affronte les Pays-Bas et l’Ecosse. Mais plus encore pour le Barça qui pourrait être privé de son défenseur latéral pour le clasico face au Real Madrid, alors que les deux géants espagnols s’affrontent le 28 octobre prochain, dans le cadre de la 11è journée de Liga.