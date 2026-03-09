Barça: Joan Laporta recadre sèchement Xavi

À l’approche de l’élection présidentielle du FC Barcelona, le débat entre Joan Laporta et Víctor Font a viré à la passe d’armes, avec Xavi Hernández et Lionel Messi au centre des tensions.

La campagne pour la présidence du FC Barcelona prend une tournure de plus en plus tendue. Lors d’un débat organisé ce lundi entre le président sortant Joan Laporta et son rival Víctor Font, les échanges se sont durcis, notamment autour des déclarations récentes de Xavi Hernández. Face aux critiques de son ancien entraîneur, Laporta n’a pas hésité à répliquer publiquement. Le dirigeant catalan a affirmé que Xavi avait lui-même reconnu certaines difficultés durant son passage sur le banc blaugrana, évoquant notamment une forme de lassitude et des doutes sur la capacité du club à rivaliser avec le Real Madrid à court terme.

Le président du Barça a également assuré avoir été informé par le directeur sportif Deco que l’ancien milieu de terrain souhaitait procéder à plusieurs changements dans le groupe, tout en exprimant régulièrement son mécontentement, que ce soit à propos de l’effectif, de l’arbitrage ou encore du niveau de compétitivité de son staff. Laporta est aussi revenu sur le dossier brûlant du retour de Lionel Messi. Selon lui, l’Argentin aurait envisagé un retour au club au printemps 2023, après l’impossibilité de prolonger son contrat quelques années plus tôt pour des raisons financières. Mais l’opération ne se serait finalement pas concrétisée, l’entourage du champion du monde préférant une destination moins exposée, ce qui l’a conduit à rejoindre Inter Miami CF.

