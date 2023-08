Barça: « je n’ai pas de soutien… », Lewandowski explique ses difficultés

Lors d’une interview à la télévision polonaise, Robert Lewandowski est revenu sur ses difficultés avec le FC Barcelone en ce début de saison. Et l’ancien joueur du Bayern estime que c’est toute l’équipe qui doit encore s’améliorer.

Lors de sa première saison en Espagne, Robert Lewandowski s’est distingué en devenant le meilleur buteur de la Liga avec 23 réalisations. Il a été fondamental dans la conquête du titre de champion par le FC Barcelone la saison précédente. Mais, en ce début de nouvelle saison, le talentueux attaquant polonais a rencontré des difficultés à trouver le chemin des filets. Il a ouvert son compteur but seulement lors du dernier match contre Villarreal (4-3), une seule réalisation après trois journées.

Face à ces difficultés inhabituelles devant les cages adverses, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est expliqué dans une interview accordée à la télévision polonaise. «Lors des deux derniers matchs, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions, je n’ai pas reçu beaucoup de ballons, donc parfois j’ai dû créer mes occasions. Nous sommes le Barça et on attend de nous non seulement que nous gagnions, mais aussi que nous pratiquions un football offensif de qualité.”, a-t-il lancé, relayé par Footmercato.

Il ajoute: “Ces derniers temps, cela n’a pas été le cas et nous nous sommes efforcés de nous créer plus d’occasions dans les matches… Lorsque Ferran ou Ansu entrent en jeu, deux joueurs qui vont de l’avant, nous nous créons plus d’occasions. Parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs, je n’ai pas de soutien… Je cherche donc la meilleure solution pour l’équipe.» Des propos qui tomberont certainement dans les oreilles de son entraîneur. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction de Xavi.

