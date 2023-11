Barça-FC Porto: les compos officielles des deux équipes

Le Barça affronte le FC Porto ce mardi soir (21 heures, GMT+1), à l’occasion de la cinquième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec les rencontres de la cinquième journée de phase de groupe. Dans la poule H, le Barça affronte le FC Porto au «stade de Montjuïc». En tête de leur poule, à égalité de point avec le club portugais, les Catalans validerait leur ticket pour les huitièmes de finale en cas de victoire.

Pour ce match, Xavi aligne Robert Lewandowski seul en pointe, assisté de Joao Felix et Raphinha. En l’absence de Gavi, Pedri, Gundogan et de Jong forment le milieu de terrain. Cancelo, Koundé, Martinez et Araujo composent le rideau défensif, devant Pena, qui remplace Marc-André Ter Stegen forfait.

Côté Porto, Taremi et Evanilson sont présents devant. Pepê, Varela, Eustaquio et Galeno forment le milieu de terrain, Joao Mario et Zaidu sont dans les couloirs autour de la charnière Cardoso-Pepe.

Les compositions

Barcelone : Pena – Koundé, Araujo (cap.), Martinez, Cancelo – De Jong, Gündogan, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Felix

Porto : Costa – Joao Mario, Cardoso, Pepe (cap.), Zaidu – Pepê, Varela, Eustaquio, Galeno – Taremi, Evanilson