Barça: après la raclée face au Real, la direction prend une décision forte pour Xavi

Le FC Barcelone se réveille ce lundi matin avec une gueule de bois après la lourde défaite 4-1 contre le Real Madrid lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche soir. Malgré cette débâcle, l’entraîneur Xavi Hernandez garde la confiance de sa direction.

Longtemps épargné en raison de son statut de légende au sein du club, Xavi voit sa position vaciller à la suite de cette défaite cuisante. Les réseaux sociaux, amplificateurs des frustrations des supporters, ont été le théâtre de nombreuses demandes de démission pour l’ancien milieu de terrain.

Pourtant, malgré les appels à des changements immédiats, la direction du FC Barcelone a décidé de maintenir sa confiance en Xavi. Selon des médias espagnols, dont Sport, aucune décision radicale ne sera prise dans l’immédiat. L’ancien milieu de terrain ne sera pas licencié, du moins jusqu’à la fin de la saison.

La confiance de la direction, et en particulier celle du président Joan Laporta, demeure intacte. Selon Deco, le directeur sportif du club, interrogé sur Movistar après la rencontre, la question d’un licenciement pour Xavi « n’a aucun sens ». Il a affirmé que Xavi conserve la confiance du président et de la direction sportive, et que la défaite récente n’altère en rien cette position.