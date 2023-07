Banque mondiale: la directrice des opérations Marie-Chantal Uwanyiligira en visite au Togo

- Publicité-

Quelques jours après sa prise de fonction en tant que nouvelle directrice des opérations pour le Togo et trois autres pays de la région, Marie-Chantal Uwanyiligira, a entamé une visite officielle de trois jours dans la capitale togolaise.

La Rwandaise Marie-Chantal Uwanyiligira, nouvelle directrice des opérations pour le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, a posé ce mercredi ses valises à Lomé, la capitale togolaise dans le cadre d’une visite de travail. Cette visite, qui se déroulera du mercredi 19 au vendredi 21 juillet 2023, offre une occasion unique de renforcer les relations entre la Banque mondiale et le Togo, ainsi que de discuter des priorités clés de son mandat.

Au cours de sa visite, la directrice des opérations rencontrera les autorités togolaises de haut niveau pour échanger sur les moyens de consolider la coopération entre le Togo et la Banque mondiale. Les discussions porteront sur une variété de sujets, notamment les initiatives de développement en cours, les défis économiques auxquels le pays est confronté et les opportunités de collaboration future.

Un moment clé de la visite sera la signature des accords de financement du programme d’Assistance sociale transformatrice pour la résilience (ASTRE). Ce programme vise à renforcer les filets de sécurité sociale et à promouvoir la résilience des communautés vulnérables face aux chocs économiques et climatiques. La Banque mondiale s’engage à soutenir le Togo dans ses efforts visant à réduire la pauvreté et à favoriser le développement inclusif.

En outre, Mme Uwanyiligira se rendra sur le terrain pour observer les réalisations concrètes du Projet d’investissement pour la résilience des zones côtières d’Afrique de l’Ouest (WACA). Ce projet vise à renforcer la résilience des communautés côtières face aux effets néfastes des changements climatiques et de l’érosion côtière. La visite sur le terrain permettra à la directrice des opérations de constater les progrès accomplis et de comprendre les défis auxquels sont confrontées les communautés locales.