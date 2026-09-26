Bangkok : les 50 districts déclarés sinistrés, 980 personnes dans des refuges

Les autorités de Bangkok ont étendu samedi 26 septembre la déclaration de catastrophe aux 50 districts de la capitale thaïlandaise. Des pluies presque continues depuis jeudi ont inondé des maisons, des commerces et plusieurs grands axes.

Le gouverneur Chadchart Sittipunt a fait état d’environ 980 personnes accueillies dans des refuges temporaires. Trente-six patients alités ont été transférés vers des hôpitaux et au moins 13 routes principales restaient sous les eaux. Les écoles doivent rester fermées lundi.

Des canaux saturés

Près de 300 millimètres de pluie sont tombés en 48 heures à partir du 24 septembre, selon le service gouvernemental thaïlandais d’information. Les principaux canaux se sont remplis plus vite que la ville ne pouvait évacuer l’eau, malgré des stations de pompage fonctionnant à pleine capacité.

Entre le 1er et le 25 septembre, Bangkok a reçu 487 millimètres de pluie, contre une moyenne de près de 269 millimètres sur la même période entre 1991 et 2020. Les autorités estiment qu’il faudra encore deux à trois jours pour drainer les zones inondées si les précipitations cessent.

Publicité

Plus de 84 000 personnes touchées dans 21 provinces

À l’échelle nationale, les inondations affectaient encore 21 provinces samedi matin. Le Département de prévention et d’atténuation des catastrophes recensait 84 605 personnes touchées dans 27 109 foyers, avec une concentration des dégâts dans le centre du pays.

Le service météorologique thaïlandais maintenait pour les 26 et 27 septembre une alerte aux pluies fortes à très fortes, liée à une dépression et au renforcement de la mousson. Il signalait des risques de crues soudaines, de glissements de terrain et de débordements de cours d’eau.