« Bande organisée de malfaisants culturels », le chanteur ivoirien Samy Succès accusé d’escroquerie

Le chanteur Zouglou, Samy Succès, est accusé d’escroquerie par un promoteur de spectacles au Burkina Faso.

L’artiste ivoirien Samy Succes est dans de beaux draps. Il est accusé de n’avoir pas honoré un contrat signé pour une prestation au Burkina Faso. Selon les informations, l’artiste ivoirien justifie son absence par la situation sécuritaire du pays.

« Quand tu as signé le contrat avec moi, il n’y avait pas de bruits au sein de cette belle nation qui est le Burkina Faso. Avec mon staff managérial, lors de la portée de la signature, on a convenu qu’il faille avoir une autorisation de sortie du pays. Chose sur laquelle nous nous sommes entendus. Et quelques temps après, le Burkina a eu une turbulence…. », a soutenu l’artiste ivoirien.

D’après lui, au lieu de reconnaître les faits, le promoteur s’en prend à lui. « Il y a eu d’autres événements au Bukina Faso, tels que le Kundé d’or ou le CIAO, qui ont été annulés. Tu t’es entêté à organiser ton événement, je t’ai demandé, est-ce que je peux avoir l’autorisation pour rentrer au Burkina, tu as parlé avec les managers pour faire rentrer mes instrumentistes clandestinement, j’ai dit non… ‘’, a déclaré Samy Succès dans une vidéo.

Le promoteur donne sa version

Mais le promoteur Roland Batoua accuse Samy Succès d’escroquerie. « Nous avons plutôt affaire à une bande organisée de malfaisants culturels. Le contrat a été signé en Août et non en octobre comme il laisse entendre à chacune de ses sorties. Pour un staff professionnel s’il y’a des irrégularités dans les clauses du contrat, interpeller l’autre partie afin de rectifier le tir que d’attendre la veille pour avancer de telles inepties », a-t-il indiqué.

Pour lui, dénoncer des problèmes de sécurité et demander au lendemain du coup d’état militaire le reste de son cachet une mauvaise foi de l’artiste. « Évoquer mon manque de professionnalisme car n’ayant pas eu d’autorisation d’entrée sur le territoire est l’expression de ta méconnaissance du milieu. Sauf si je me trompe, quand une structure basée à l’étranger qui organise un événement te fait parvenir une lettre d’invitation, pour obtenir une autorisation de sortie de ton pays, c’est à ton ministère de tutelle, tu te dois de t’adresser« , a-t-il ajouté.

Il insiste que le Burkina n’a pas ses frontières fermées et qu’avec une simple lettre d’invitation et une lettre d’appui institutionnel, Samy Succès devrait entrer sans soucis comme l’ont fait certains exposants invités et venus par la route au festival. « Je n’ai pas d’antécédents judiciaires, ceux qui me fréquentent savent qui je suis. Tu n’es pas le premier artiste avec qui je collabore. Le terrain médiatique que tu empruntes risque de te jouer des tours. Allons seulement », peut-on lire dans la version donné par Roland Batoua.