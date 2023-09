Ballon d’Or 2023: liste complète des nommés avec Messi, Mbappé et Haaland

-Publicité-

Le magazine France Football a publié ce mercredi la liste des 30 joueurs en lice pour le Ballon d’Or 2023, récompensant le meilleur joueur de l’année. Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé font partie du groupe.

On connait désormais les 30 joueurs en lice pour le Ballon d’Or 2023. La plus prestigieuse récompense individuelle sera décernée le 30 octobre prochain à Paris en France. Dans ce groupe des prétendants au sacre suprême, on retrouve les grands favoris: Erling Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Si l’attaquant du PSG et capitaine de l’équipe de France dispose de grands arguments pour prétendre monter sur la première manche du podium, les deux cités sont d’un cran au dessus. La machine à but norvégien a tout gagné cette saison avec Manchester City. Avec un palmarès époustouflant de 52 buts en 53 matches toutes compétitions confondues, le cyborg norvégien a été l’élément clé de la saison XXL des Skyblues. Sa contribution majeure a pavé la voie à la victoire de son équipe en FA Cup, en Premier League et en Ligue des Champions, un triplé historique.

De son côté, la star de l’Inter Miami vient avec son titre de champion du monde 2022, remporté avec l’Argentine au Qatar. Capitaine de l’Albicéleste et élu meilleur joueur de la compétition, la Pulga avait porté sa sélection, avec 7 buts dont un doublé en finale contre la France. Un atout de poids à faire valoir même si sa saison médiocre avec le PSG pourrait l’en handicaper.

A noter que quatre joueurs africains sont également nommés pour cette récompense. Il s’agit de l’attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, l’Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah, et les gardiens de but également nommés pour le trophée Yachine, le Camerounais André Onana et le Marocain Yassine Bounou.

Les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2023:

Josko Gvardiol (21 ans, Manchester City/Croatie)

Jamal Musiala (20 ans, Bayern Munich/Allemagne)

André Onana (27 ans, Manchester United/Cameroun)

Karim Benzema (35 ans, Al-Ittihad/France)

Mohamed Salah (31 ans, Liverpool/Egypte)

Bukayo Saka (22 ans, Arsenal/Angleterre)

Kevin De Bruyne (32 ans, Manchester City/Belgique)

Jude Bellingham (20 ans, Real Madrid/Angleterre)

Randal Kolo Muani (24 ans, PSG/France)

Bernardo Silva (29 ans, Manchester City/Portugal)

Khvicha Kvaratskhelia (22 ans, Naples/Géorgie)

Nicolo Barella (26 ans, Inter Milan/Italie)

Emiliano Martinez (31 ans, Aston Villa/Argentine)

Ruben Dias (26 ans, Manchester City/Portugal)

Erling Haaland (23 ans, Manchester City/Norvège)

Martin Odegaard (24 ans, Arsenal/Norvège)

Ilkay Gündogan (32 ans, Barça/Allemagne)

Yassine Bounou (32 ans, Al-Hilal/Maroc)

Julian Alvarez (23 ans, Manchester City/Argentine)

Vinicius Junior (23 ans, Real Madrid/Brésil)

Rodri (27 ans, Manchester City/Espagne)

Antoine Griezmann (32 ans, Atlético Madrid/France)

Lionel Messi (36 ans, Inter Miami/Argentine)

Lautaro Martinez (26 ans, Inter Milan/Argentine)

Robert Lewandowski (35 ans, Barça/Pologne)

Kim Min-Jae (26 ans, Bayern Munich/Corée du Sud)

Luka Modric (37 ans, Real Madrid/Croatie)

Kylian Mbappé (24 ans, PSG/France)

Victor Osimhen (24 ans, Naples/Nigeria)

Harry Kane (30 ans, Bayern Munich/Angleterre)

