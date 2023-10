Ballon d’Or 2023: Lionel Messi réagit à son huitième sacre

-Publicité-

Vainqueur du Ballon d’Or 2023, le huitième de sa carrière, Lionel Messi a réagi à son nouveau sacre. Et la star argentine a remercié tout ceux qui l’ont aidé à atteindre ce sommet.

Pressenti depuis des semaines, c’est désormais officiel. Lionel Messi est le vainqueur du Ballon d’Or 2023. La star argentine a décroché son huitième sacre lundi lors d’une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris en France. L’attaquant de l’Inter Miami a devancé notamment ses concurrents Erling Haaland (2è) et Kylian Mbappé (3è) pour soulever ce trophée tant convoité.

Du même Pays:

En zone mixte, le désormais octuple Ballon d’Or s’est exprimé sur son nouveau sacre. « Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix. A mes coéquipiers en sélection, le coach et l’encadrement de l’équipe d’Argentine. Je souhaite féliciter Haaland, Kylian et tous les autres. C’était une année spectaculaire. Je vois beaucoup de visages que je souhaite remercier parce qu’ils ont tous consacré beaucoup de temps à ce succès« , a réagi le natif de Rosario.

Un autre Ballon d’Or après la Coupe du monde 2026 ? « Non, je ne pense pas au futur sur le long terme. Comme je viens de le dire, je vais profiter du quotidien, de ce qui nous attend. Nous avons déjà hâte de la Copa America. Je vois comment je me sens au jour le jour», a conclu le champion du monde en titre.