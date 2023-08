Ballon d’Or 2023: la sortie de Kevin De Bruyne qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé

Dans une déclaration qui a captivé les amateurs de football, Kevin De Bruyne, actuellement en convalescence, a fait une apparition remarquée sur Sky Sports. Loin d’être freiné par sa blessure, De Bruyne a saisi l’occasion pour partager ses réflexions concernant Kylian Mbappé, au cœur de l’attention médiatique ces derniers temps.

Alors que les vagues de tensions semblent se calmer, le mystère persiste quant à l’avenir du prodige français au Paris Saint-Germain, alimentant ainsi les débats passionnés.

Lors de cette entrevue exclusive avec les journalistes de Sky Sports, l’international belge a été invité à composer son trio de tête des prétendants au Ballon d’Or. Parmi les noms en lice – Kylian Mbappé, Erling Haaland et Vinicius Junior – De Bruyne a réservé la troisième place au jeune français. Un choix qui a étonné, étant donné que Mbappé était jadis considéré comme le joueur qui pulvériserait tous les records.

Éclairant sa décision, De Bruyne a confié: « Pourquoi est-ce que je place Vinicius devant Mbappé dans mon classement pour le vainqueur du Ballon d’Or ? Parce que je ne suis pas certain de l’endroit où Mbappé jouera cette saison. Je pense aussi qu’il est plus difficile pour lui de remporter le trophée au PSG. Des rumeurs circulent sur un possible transfert au Real Madrid, donc peut-être que je le placerais en première position devant Haaland ou quelque chose du genre. Cependant, avec la saison qu’il a réalisée, Erling est mon choix pour le Ballon d’Or. »

L’opinion franche et nuancée de De Bruyne offre un aperçu fascinant dans l’univers des stars du football de haut niveau. Tandis que la saga autour de Mbappé continue de tenir en haleine les fans, les conjectures sur la destination ultime de ce joueur phénoménal persistent, créant ainsi une toile de fond intrigante pour l’issue à venir de cette histoire.

